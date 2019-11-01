Английская футбольная лига предложила "Ливерпулю" необычное решение проблемы с календарем

Английская футбольная лига (EFL) предложила "Ливерпулю" провести разными составами матчи клубного чемпионата мира и 1/4 финала Кубка лиги, сообщает Daily Mail.

Дело в том, что четвертьфиналы Кубка лиги запланированы на неделю, которая начинается 16 декабря. А клубный чемпионат мира стартует для "Ливерпуля" 18 декабря.

Всего же в период с начала ноября до середины января мерсисайдский клуб должен провести 19 матчей.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб может отказаться от участия в матчах Кубка лиги, если не будет решена проблема с календарем.

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