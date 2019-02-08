Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги
Английская футбольная лига (EFL) приняла решение по вопросу о работе экс-игрока "МЮ" Скоулза в клубе 4-й лиги, утверждает Manchester Evening News.
Получить разрешение на работу в "Олдхэме" Скоулзу нужно необходимо так как он является акционером клуба "Сэлфорд Сити". А по правилам лиги необходимо получить письменное разрешение, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
"Олдхэм" располагается на 15 месте турнирной таблице Лиге 2, четвёртом по уровню дивизионе чемпионата Англии.
Стоит отметить, что Скоулз никогда до этого не возглавлял клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11