Английская полиция арестовала капитана "Кристал Пэлас" Джейсона Панчона, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист был задержан возле ночного клуба в городе Райгит за участие в драке.

Панчону выдвинули обвинения в нападении и ношении оружия. Заседание суда по этому делу состоится 5 января. Сейчас 31-летний хавбек на свободе и уже тренируется в расположении своего клуба.

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