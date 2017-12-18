Английская полиция арестовала капитана "Кристал Пэлас"

Теги кристал пэласджейсон панчеон

Английская полиция арестовала капитана "Кристал Пэлас"

Английская полиция арестовала капитана "Кристал Пэлас" Джейсона Панчона, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист был задержан возле ночного клуба в городе Райгит за участие в драке.

Панчону выдвинули обвинения в нападении и ношении оружия. Заседание суда по этому делу состоится 5 января. Сейчас 31-летний хавбек на свободе и уже тренируется в расположении своего клуба. 

Не пропустите: "Вест Бромвич" выкупил Хегази. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов