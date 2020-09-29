Английская Премьер-лига, 3-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Английская Премьер-лига, 3-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершился 3-й тур АПЛ, по итогам которого первую строчку делят сразу три клуба - "Лестер", "Ливерпуль" и "Эвертон".

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 2:3
"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 1:2
"Вест Бромвич" - "Челси" 3:3
"Бернли" - "Саутгемптон" 0:1
"Шеффилд Юнайтед" - "Лидс" 0:1
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 1:1
"Манчестер Сити" - "Лестер" 2:5
"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4:0
"Фулхэм" - "Астон Вилла" 0:3
"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1

Турнирная таблица: Лестер, Ливерпуль, Эвертон - 9, Астон Вилла, Арсенал, Кристал Пэлас, Лидс - 6, Тоттенхэм, Челси, Ньюкасл - 4, Вест Хэм, Брайтон, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Вулверхэмптон - 3, Вест Бромвич - 1, Бернли, Шеффилд, Фулхэм - 0.

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Главные новости дня: 28 сентября

Главные новости дня: 28 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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