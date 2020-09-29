Английская Премьер-лига, 3-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершился 3-й тур АПЛ, по итогам которого первую строчку делят сразу три клуба - "Лестер", "Ливерпуль" и "Эвертон".

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 2:3

"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 1:2

"Вест Бромвич" - "Челси" 3:3

"Бернли" - "Саутгемптон" 0:1

"Шеффилд Юнайтед" - "Лидс" 0:1

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 1:1

"Манчестер Сити" - "Лестер" 2:5

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4:0

"Фулхэм" - "Астон Вилла" 0:3

"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1

Турнирная таблица: Лестер, Ливерпуль, Эвертон - 9, Астон Вилла, Арсенал, Кристал Пэлас, Лидс - 6, Тоттенхэм, Челси, Ньюкасл - 4, Вест Хэм, Брайтон, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Вулверхэмптон - 3, Вест Бромвич - 1, Бернли, Шеффилд, Фулхэм - 0.

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