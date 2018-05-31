Английская пресса назвала фаворита на пост тренера "Реала"

"Реалу" предстоит серьезная работа по поиску сменщика Зинедина Зидана.

Как сообщает Metro, фаворитом на пост тренера "сливочных" является Арсен Венгер, который ранее покинул "Арсенал".

Напомним, что Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу Чемпионов три раза кряду.

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