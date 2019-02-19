Английская судейская бригада обслужит матч "Зенит" - "Фенербахче"
УЕФА назначила судейскую бригаду на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче".
Как сообщает официальный сайт питерского клуба, главным арбитром будет 33-летний англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер, резервный рефери - Иан Хуссин.
Напомним, что матч "Зенит" - "Фенербахче" состоится в четверг, 21 февраля, в 20:55 по московскому времени.
Первая встреча между этими командами завершилась поражением "сине-бело-голубых" со счётом 0:1.
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