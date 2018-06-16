Английские болельщики высказались об отношении к себе в России

Английские болельщики, которые прибыли на Чемпионат Мира-2018 в Россию, заявили, что вокруг них находятся дружелюбные люди.

"Я был в Марселе, когда произошли столкновения между русскими и англичанами. Но я думаю, что в России все будет в порядке, поскольку власти страны не допустят подобных инцидентов.

Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди, - рассказали изданию болельщики, приехавшие из Брайтона", - сказал он.

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