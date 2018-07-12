Английские фанаты поют после поражения своей сборной

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Английские фанаты поют после поражения своей сборнойАнглийские фанаты продемонстрировали свою силу и культуру боления, спев на "Лужниках" после поражения своей сборной в полуфинале Чемпионата Мира.

Напомним,  сборная Англии проиграла четвертый полуфинал подряд на крупных турнирах. | soccernews.ru

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