Английские гранды хотят купить защитника "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к уругвайскому защитнику "Атлетико" Хосе Хименесу, сообщает TransferMarketWeb.

По сведениям издания, английский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро. Также уругваец входит в сферу интересов "Ювентуса".

В этом сезоне 23-летний Хименес провел за "Атлетико" 32 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" нацелился на защитника "Атлетико". | http://soccernews.ru