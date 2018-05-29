Английские гранды нацелились на Альбу

Защитником каталонской "Барселоны" Жорди Альбой заинтересовались сразу два английских гранда, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, на 29-летнего бека "сине-гранатовых" нацелились лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед". "Аристократы" и "красные дьяволы" намерены воспользоваться недовольством игрока действиями своего клуба, который откладывает обсуждение вопроса о его новом контракте, и предложить ему выгодные в финансовом плане условия будущего сотрудничества.

В завершившемся сезоне Альба забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач в 48 матчах за "Барселону". | soccernews.ru