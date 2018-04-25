Английские гранды поборются за игрока "Наполи"

Теги челсиманчестер юнайтедливерпульнаполиэльсеид хюсай

Английские гранды поборются за игрока "Наполи"

"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к албанскому защитнику "Наполи" Эльсеиду Хюсаю, сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулла.

По сведениям источника, английские клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Хюсай провел за "Наполи" 43 матча во всех турнирах.

Не пропустите: "Арсенал" заинтересован в хавбеке "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов