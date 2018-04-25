Английские гранды поборются за игрока "Наполи"

"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к албанскому защитнику "Наполи" Эльсеиду Хюсаю, сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулла.

По сведениям источника, английские клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Хюсай провел за "Наполи" 43 матча во всех турнирах.

Не пропустите: "Арсенал" заинтересован в хавбеке "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru