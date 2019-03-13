Английские гранды поборются за игрока ПСЖ

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Английские гранды поборются за игрока ПСЖ

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к защитнику ПСЖ Лайвину Курзава, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам Курзава готов сменить клуб, так как редко попадает в состав ПСЖ.

26-летний Курзава перешел в ПСЖ летом 2015 года из "Монако" за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах за ПСЖ, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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