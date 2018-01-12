Английские гранды поборются за украинского хавбека

Сразу пять клубов Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику "Шахтера" Виктору Коваленко, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, футболистом интересуются "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". В Англии хавбека сравнивают с Филиппе Коутиньо, который недавно перешел в "Барселону".

В этом сезоне 21-летний Коваленко провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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