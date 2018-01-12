Английские гранды поборются за украинского хавбека

Теги манчестер юнайтедманчестер ситишахтер донецквиктор коваленко

Английские гранды поборются за украинского хавбека

Сразу пять клубов Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику "Шахтера" Виктору Коваленко, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, футболистом интересуются "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". В Англии хавбека сравнивают с Филиппе Коутиньо, который недавно перешел в "Барселону".

В этом сезоне 21-летний Коваленко провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: Конте: "В обычной ситуации Санчес стоил бы 100 миллионов евро". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов