Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов

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Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов

Клубы АПЛ выступают против нового формата Лиги Чемпионов.

По сведениям Times, английские клубы готовы бойкотировать еврокубки, если УЕФА решится на изменения, которые могут вступить в силу с 2024 года.

Отметим, что новый формат Лиги Чемпионов подразумевает разделение 128 команд на три дивизиона, в которых команды будут повышаться или понижаться в классе.

В высшем дивизионе будет 32 команды, из них 24 смогут сохранить места на следующий сезон в независимости от выступлений в национальных чемпионатах.

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