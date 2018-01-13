Английские клубы интересуются Эль-Шаарави

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Английские клубы интересуются Эль-Шаарави

Полузащитник "Ромы" Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, несколько английских клубов хотят подписать 25-летнего итальянца. При этом конкретные названия заинтересованных команд не называются.

В этом сезоне Эль-Шаарави сыграл за "Рому" 24 матча, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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