Английские клубы интересуются форвардом из МЛС

Фото: инстаграм Росси/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, "Тоттенхэм" и "Эвертон" проявляют интерес к форварду "Лос-Анджелеса" Диего Росси,

По информации источника, покупка 23-летнего уругвайца может обойтись в сумму около 10 миллионов фунтов. Сообщается, что клубы могут предпринять попытку купить футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне MLS Росси провел 5 матчей и забил 3 гола.

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