Английские клубы ни разу не проиграли испанцам в нынешней Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов испанская "Севилья" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше турнира английские клубы ни разу не проиграли испанцам (2 победы и 5 ничьих).

Матч "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 21 февраля и начнется в 22:45 мск.

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