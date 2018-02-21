Английские клубы ни разу не проиграли испанцам в нынешней Лиге Чемпионов

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Английские клубы ни разу не проиграли испанцам в нынешней Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов испанская "Севилья" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше турнира английские клубы ни разу не проиграли испанцам (2 победы и 5 ничьих).

Матч "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 21 февраля и начнется в 22:45 мск. 

Не пропустите: "Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан". | http://soccernews.ru

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