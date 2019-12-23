Английские клубы предлагают 10 миллионов евро за защитника "Рубина"

Теги рубинфилип уремовичтрансферы

Английские клубы предлагают 10 миллионов евро за защитника "Рубина"

Защитник "Рубина" Филип Уремович имеет высокие шансы продолжить карьеру в Англии.

Как сообщают российские СМИ, неназванные клубы АПЛ заинтересованы в перспективном хорвате и неофициально предлагали за него около 10 миллионов евро.

Казанцы не спешат с продажей 22-летнего футболиста, ожидая более выгодных условий трансфера. Отмечается, что их устроила бы сумма в районе 15 миллионов.

Рыночная стоимость Уремовича оценивается в 3,2 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл за "Рубин" 17 матчей и получил 8 жёлтых карточек.

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