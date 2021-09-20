Английские клубы следят за талантом "Боруссии"
Фото: инстаграм Беллингема/Автор неизвестен
Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем может перейти в английский клуб в ближайшие годы,
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все ведущие английские клубы следят за ситуацией с игроком.
По информации источника, зная, как работает "Дортмунд", в зависимости от полученных предложений, они, наверняка, продадут Холанда летом 2022 года, а Беллингем, возможно, уйдёт летом 2023 года.
Напомним, что молодой английский футболист перешел в "Боруссию" в 2020 году за 25 миллионов евро.
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