Английские клубы установили новый рекорд по затратам на трансферы

Клубы английской Премьер-лиги побили мировой рекорд по сумме затрат на новых игроков в одно трансферное окно.

Этим летом англичане приобрели новичков на 1 миллиард 327 миллионов 88 тысяч евро.

Наибольшие затраты на усиление состава понес "Манчестер Сити", который приобрел футболистов на 248 миллионов евро. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (163 миллиона евро) и "Эвертон" (156).

Напомним, что летнее трансферное окно закрывается 1 сентября.

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