Английские клубы установили новый рекорд по затратам на трансферы

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиапл

Английские клубы установили новый рекорд по затратам на трансферы

Клубы английской Премьер-лиги побили мировой рекорд по сумме затрат на новых игроков в одно трансферное окно.

Этим летом англичане приобрели новичков на 1 миллиард 327 миллионов 88 тысяч евро.

Наибольшие затраты на усиление состава понес "Манчестер Сити", который приобрел футболистов на 248 миллионов евро. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (163 миллиона евро) и "Эвертон" (156).

Напомним, что летнее трансферное окно закрывается 1 сентября.

Не пропустите: Хенесс рассказал, как "Бавария" намерена противостоять безумию грандов на трансферном рынке. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов