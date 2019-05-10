Английские клубы установили рекорд еврокубков

Впервые в истории в финалах обоих еврокубков сыграют команды из одной страны.

В решающем матче Лиги Чемпионов встретятся английские клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". А за Лигу Европы поборются английские "Арсенал" и "Челси".

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку, а финал Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде.

Не пропустите: По два футболиста "Арсенала" и "Челси" претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru