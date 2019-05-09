Английские клубы установили рекорд по числу финалистов Лиги Чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Аякс" со счетом 3:2 в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов и завоевал путевку в финал.

Таким образом, "Тоттенхэм" стал пятым финалистом в истории Лиги Чемпионов, что является рекордом турнира.

Ранее в финал самого престижного клубного европейского турнира выходили "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

Благодаря этому Англия обошла Испанию, у которой 4 финалиста: "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия".

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