Английские команды не проигрывают испанским в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Севильей".

Таким образом, английские команды не проигрывают испанским уже в восьми матчах текущего розыгрыша ЛЧ, сообщает Opta.

Ранее в текущем розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира "Челси" не уступил дважды "Атлетико" и один раз "Барселоне", "Тоттенхэм" - дважды "Реалу", а "Ливерпуль" - дважды "Севилье". | http://soccernews.ru