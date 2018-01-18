Английские магазины "Adidas" уже начали продавать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Санчеса на спине

Теги манчестер юнайтедарсенал лондоналексис санчес

Английские магазины "Adidas" уже начали продавать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Санчеса на спинеАнглийские магазины "Adidas" анонсировали подписание "Манчестером Юнайтед" форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Так, по сведениям Express, в Британии торговые точки немецкого производителя спортивной экипировки уже начали продавать футболки "красных дьяволов" с фамилией чилийца на спине. При этом 29-летнему нападающему уже определили игровой номер - "7".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на Египет. | soccernews.ru

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