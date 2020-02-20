Английские СМИ активно пишут о том, как "Манчестер Сити" может играть в ЛЧ, несмотря на бан от УЕФА. Ключевых варианта только 2!
Как известно, "Манчестер Сити" получил суровое наказание от УЕФА. "Горожане" дисквалифицированы из еврокубков на два сезона и оштрафованы на 30 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей. Это решение руководящего органа европейского футбола стало громом среди ясного неба – ни один топ-клуб еще никогда не сталкивался со столь серьезными санкциями. Команда Хосепа Гвардиолы не собирается мириться с таким развитием событий! Оно и неудивительно – неучастие в Лиге Чемпионов ударит как по банковскому счету, так и по престижу "Манчестер Сити". Более того – "горожанам" станет сложнее как подписывать новичков, так и сохранить лидеров, поскольку не каждый игрок решится на добровольный отказ от матчей самого престижного клубного турнира Европы. Хосеп Гвардиола и руководство клуба не паникуют, сохраняют "холодные головы" и просчитывают все возможные варианты.
По мнению юристов, "Ман Сити" все же сохраняет шансы сыграть в Лиге Чемпионов 2020/21 даже с учетом дисквалификации клуба. В случае подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны (а эта апелляция будет практически со 100% вероятностью) чемпионы Англии могут попросить временного приостановления действия наказание до вынесения окончательного решения. Это бы позволило команде Гвардиолы сыграть в ЛЧ уже в следующем сезоне даже в случае последующего отказа CAS в удовлетворении апелляции. Правда, тогда "горожане" пропустят розыгрыше ЛЧ 2021/22 и 2022/23. "Вполне вероятно, что Ман Сити будет добиваться приостановления наказание в CAS, ведь на сегодня это единственный способ отсрочить действие санкций. Именно суд Лозанны, согласно Уставу УЕФА, имеет исключительное право приостановить наказание", – рассказал спортивный юрист Джон Мерзад в комментарии Reuters.
Другой способ избежать санкций – диаметрально противоположный. Английский клуб может настаивать на ускоренном рассмотрении дела, чтобы получить решение до момента жеребьевки ЛЧ сезона 2020/21 (жеребьевка предварительного этапа пройдет в начале июня, а группового турнира – 27 августа). Но здесь есть серьезный минус – как у "Манчестер Сити", так и у УЕФА будет меньше времени для предоставления доказательной базы. По мнению юристов, первый вариант выглядит куда более реальным. "Потенциальное приостановлении CAS действия наказание является вполне реальным. Это дало бы "Манчестер Сити" должным образом подготовиться к рассмотрению дела без риска пропустить Лигу Чемпионов 2020/21", – рассказал управляющий редактор издания International Sports Law Journal Кристофер Флэнеган.
Как отмечают юристы, довольно вероятным является и вариант, при котором дело "Манчестер" Сити в суде Лозанны будет назначено к рассмотрению на целый следующий год. Конечно, если обе стороны не будут настаивать на ускоренном рассмотрении апелляционной жалобы. У "Манчестер Сити" 10 дней на подачу апелляции с момента получения полного текста решения УЕФА о дисквалификации клуба. Точные планы руководства "горожан" пока неизвестны, но четко ясно одно – резонансное дело только набирает обороты. Чемпионы Англии просто так не сдадутся, ведь на кону стоит слишком много – большие деньги, престиж, потенциальные трофеи.
* текст написан при помощи материалов из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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