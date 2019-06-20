Английские СМИ назвали бюджет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно

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Английские СМИ назвали бюджет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно

Руководство "Манчестер Юнайтед" выделило 112 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям издания, маникунианцы проявляют интерес к защитникам "Лестера" Харри Магуайру и "Кристал Пэлас" Аарону Уан-Биссаке, но выделенной суммы может не хватить на их приобретении.

Чтобы получить дополнительные средства главному тренеру клуба Уле-Гуннару Сульшеру придется пойти на продажу кого-то из имеющихся футболистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к покупке игрока "Кристал Пэлас" за 62 миллиона евро. | http://soccernews.ru
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