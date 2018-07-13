Английские СМИ потролили Неймара за его симуляции на ЧМ-2018: опубликовано фото

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Английские СМИ потролили Неймара за его симуляции на ЧМ-2018: опубликовано фото

Английское издание The Sun опубликовало новый вид латинского алфавита, посвященный регулярным симуляциям бразильского нападающего Неймара на Чемпионате Мира-2018 в России.

Напомним, что форвард запомнился своими регулярными падениями и дикими страданиями на поле.

На ЧМ-2018 26-летний Неймар провел 5 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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