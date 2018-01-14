Английские СМИ: российские футболисты собирались использовать допинг на ЧМ-2018

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Английские СМИ: российские футболисты собирались использовать допинг на ЧМ-2018

Сборная России планировала использовать допинг во время Чемпионата Мира-2018, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, эта информация идет от бывшего директор российского "Антидопингового центра" Григория Родченкова.

Ранее сообщалось, что 11 футболистов российской сборной подозреваются ФИФА в связи с употреблением допинга.

Не пропустите: У России могут отобрать право проведения ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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