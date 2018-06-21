Английские СМИ связали уход Слуцкого с российского телевидения с его шуткой про Навального

Английские СМИ связали уход известного тренера Леонида Слуцкого с российского телевидения, где он комментировал матчи Чемпионата Мира, с его шуткой про российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, Mirror сообщил, что 47-летний специалист объявил о свое уходе с ТВ в связи с необходимостью приступать к тренерским обязанностям в своем новом клубе - голландском "Витессе". Однако издание усомнилось в этой версии, связав уход бывшего наставника сборной России с его шуткой о Навальном, которой он отметился во время работы на своем уже последнем матче на ЧМ. Газета отмечает, что Слуцкий поплатился за упоминание оппозиционера, который известен своей борьбой против коррупции и имя которого запрещено произносить в эфире российских СМИ.

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