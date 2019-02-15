Английские топ-клубы нацелились на одного из лидеров "Милана"

Теги арсенал лондонтоттенхэммилансусотрансферы

Английские топ-клубы нацелились на одного из лидеров "Милана"

"Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. "Милан", в свою очередь, хочет продлить с игроком контракт с увеличением суммы отступных.

В нынешнем сезоне 25-летний Сусо провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых пасов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за одного из лучших игроков "Порту". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация

Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов