Английские топ-клубы нацелились на одного из лидеров "Милана"
"Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. "Милан", в свою очередь, хочет продлить с игроком контракт с увеличением суммы отступных.
В нынешнем сезоне 25-летний Сусо провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых пасов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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|27
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|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
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|Лестер Сити
|26
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|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
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|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
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|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
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