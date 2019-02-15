Английские топ-клубы нацелились на одного из лидеров "Милана"

"Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. "Милан", в свою очередь, хочет продлить с игроком контракт с увеличением суммы отступных.

В нынешнем сезоне 25-летний Сусо провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых пасов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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