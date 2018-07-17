Английские топ-клубы намерены купить игрока "Баварии"

"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" ведут борьбу за колумбийского полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Бавария" не против расстаться с игроком, но требует за него не менее 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что 27-летний Хамес выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Реалу". Впрочем, "Бавария" имеет право приоритетной покупки игрока за 42 миллиона евро.

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