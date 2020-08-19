Английские топ-клубы поборются за Давида Алабу

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Английские топ-клубы поборются за Давида Алабу

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси". Алаба не прочь сменить клуб, но хочет получать зарплату в размере 20 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что австриец также входит в сферу интересов "Реала" и "Барселоны".

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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