Английские топ-клубы поборются за лидера "Наполи"

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Английские топ-клубы поборются за лидера "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" проявляют интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 28 миллионов евро. "Наполи" пытается продлить контракт с игроком, убрав из него опцию выкупа, но пока что он отказывается от этого.

В нынешнем сезоне 30-летний Мертенс провел за "Наполи" 46 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.

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