Английские вандалы испортили памятник легенде "Спартака"

Английские болельщики осквернили памятник легендарному игроку "Спартака" Федору Черенкову.

Вандалы написали на нем слово England (Англия) красным цветом.

Напомним, что на стадионе "Спартак" проходит матч 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Колумбии и Англии.

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