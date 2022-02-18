Английский "Бертон" объявил о переходе экс-форварда "Локомотива"

Фото твиттер "Бертона"

Бывший нападающий "Локомотива" Бай Умар Ниассе продолжит карьеру в Лиге 1 - третьем английском дивизионе.

"Бертон Альбион" подтвердил заключение контракта с 31-летним футболистом, который был свободным агентом.

Новичок команды взял 21-й игровой номер. Условия соглашения с ним пока неизвестны.

Ниассе известен по выступлениям за "Локо", "Эвертон", "Акхисар Беледиеспор", "Халл Сити", "Кардифф Сити" и "Хаддерсфилд Таун". Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

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