Английский фанат набил татуировку с составом сборной Англии на ЧМ-2018: опубликовано фото
Английский футбольный фанат Дэн Уэлш сделал татуировку с именами всех игроков сборной Англии, которые принимают участие в Чемпионате Мира-2018.
Все дело в том, что Уэлш в мае написал в Twitter, что набьет подобное тату, если Англия выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018.
В 1/8 финала Англия победила Колумбию в серии пенальти и фанату пришлось выполнить обещание.
Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2018 Англия сыграет в матче против Швеции. Поединок состоится 7 июля.
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