Английский футболист получил множественные перелома костей лица во время матча

Защитник команды четвертого английского дивизиона "Порт Вейла" Адам Йетс получил серьезные травмы, столкнувшись с вратарем Сэмом Хорнби в матче резервных команд, сообщает The Sun.

По сведениям издания, у футболиста диагностированы переломы носа, скулы, глазницы, верхней челюсти и запястья. Его жизни ничего не угрожает, но возможны проблемы со зрением.

34-летний Йетс является рекордсменом "Порт Вейла" по количеству проведенных матчей - 248.

Не пропустите: Рюдигеру шипом пробили ногу в матче АПЛ. | http://soccernews.ru