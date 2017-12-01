Английский футболист получил множественные перелома костей лица во время матча

Теги порт вэйл

Английский футболист получил множественные перелома костей лица во время матча

Защитник команды четвертого английского дивизиона "Порт Вейла" Адам Йетс получил серьезные травмы, столкнувшись с вратарем Сэмом Хорнби в матче резервных команд, сообщает The Sun.

По сведениям издания, у футболиста диагностированы переломы носа, скулы, глазницы, верхней челюсти и запястья. Его жизни ничего не угрожает, но возможны проблемы со зрением.

34-летний Йетс является рекордсменом "Порт Вейла" по количеству проведенных матчей - 248.

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