Английский футболист сделал необычный хет-трик

Защитник клуба третьего английского дивизиона "Уикомб" Джо Джейкобсон отметился необычным хет-триком в матче с "Линкольном" (3:1).

Футболист открыл счет ударом со штрафного, а затем забил еще два гола прямыми ударами с углового.

32-летний Джейкобсон забил четыре гола в семи матчах Лига 1, а его команда лидирует в турнирной таблице чемпионата после семи туров.

