Английский футболист совершил каминг-аут

Английский футболист Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я брат, сын, друг, и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кем я являюсь, и я надеюсь, что следующему поколению будет немного легче", - написал 33-летний полузащитник в своём инстаграме.

Битти завершил карьеру в 2015 году из-за тяжёлой травмы головы. Он успел поиграть в Англии, Канаде и Сингапуре.

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