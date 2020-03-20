Английский футболист умер в результате падения с лестницы

Английский полузащитник Питер Уиттингем ушел из жизни в возрасте 35 лет.

Около недели назад футболист упал с лестницы в пабе и получил серьезную травму головы. Несмотря на усилия врачей он скончался.

"Мы с большим сожалением вынужден сообщить о смерти Питера Уиттингема. Новость о его кончине потрясла нас до глубины души. Все наши мысли с его женой Амандой и их сыном. Память о Питере навсегда останется в наших сердцах", - говорится в заявлении пресс-службы "Кардифф Сити".

Уиттингем являлся воспитанником "Астон Виллы", но большую часть своей карьеру он провел в "Кардиффе", за который сыграл более 400 матчей. Также он играл за "Бернли", "Дерби Каунти" и "Блэкберн Роверз". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную Англии.

Не пропустите: Форвард "Реала" рассказал, почему он нарушил карантин, введенный из-за коронавируса. | http://soccernews.ru