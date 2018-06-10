Английский гранд готов заплатить за Гризманна 100 миллионов евро

Теги манчестер ситиатлетико мадридантуан гризманн

Английский гранд готов заплатить за Гризманна 100 миллионов евро"Манчестер Сити" готов заплатить за форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна 100 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "горожане" этим летом планируют выложить за 27-летнего нападающего "матрасников" сумму отступных, которая, по контракту игрока, вдвое уменьшится с 1-го июля. В стане чемпионов Англии надеются, что "Атлетико" постарается продать француза в другой чемпионат, если тот таки заявит о своем желании уйти, нежели отдать кому-то из конкурентов.

Напомним, Гризманн прокомментировал слухи о своем будущем. | soccernews.ru

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