Английский гранд готовит 60-миллионное предложение по Модричу

Теги реал мадридарсенал лондонлука модрич

Английский гранд готовит 60-миллионное предложение по МодричуЛондонский "Арсенал" заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Star.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за 32-летнего хавбека королевского клуба "канониры" будут готовы выложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Реал".

Напомним, "Арсенал" назвал цену на Бельерина. | soccernews.ru

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