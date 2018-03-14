Английский гранд готовит 60-миллионное предложение по Модричу

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Star.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за 32-летнего хавбека королевского клуба "канониры" будут готовы выложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Реал".

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