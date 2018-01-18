Английский гранд может вернуть Джеко в Премьер-Лигу

Лондонский "Челси" заинтересовался форвардом итальянской "Ромы" Эдином Джеко, информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, "аристократы" рассматривают вариант с приобретением 31-летнего нападающего уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джеко забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за "Рому".

Напомним, дебют Баркли за "Челси" откладывается. | soccernews.ru