Английский гранд может вернуть Джеко в Премьер-Лигу

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Английский гранд может вернуть Джеко в Премьер-ЛигуЛондонский "Челси" заинтересовался форвардом итальянской "Ромы" Эдином Джеко, информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, "аристократы" рассматривают вариант с приобретением 31-летнего нападающего уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джеко забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за "Рому".

Напомним, дебют Баркли за "Челси" откладывается. | soccernews.ru

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