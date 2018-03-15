Английский гранд рассчитывает побороться за Иньесту

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует испанская пресса.

Сообщается, что интерес к 33-летнему полузащитнику "сине-гранатовых" проявляет "Манчестер Сити". "Горожане" планируют сделать выгодное предложение хавбеку если тот изъявит желание покинуть каталонский клуб ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Иньеста забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за "Барселону".

Напомним, Иньеста близок к уходу из "Барселоны". | soccernews.ru