Английский гранд заинтересован в подписании Балотелли

Теги арсенал лондонмарио балотеллиницца

Английский гранд заинтересован в подписании БалотеллиЛондонский "Арсенал" нацелился на форварда "Ниццы" Марио Балотелли, информирует La Gazetta dello Sport.

По сведениям издания, в ближайшее время "канониры" намерены провести переговоры с 27-летним нападающим, дабы убедить его перебраться на "Эмирейтс".

В завершившемся сезоне Балотелли забил 26 мячей и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за "Ниццу". Его контракт с клубом рассчитан до лета текущего года.

Напомним, "Арсенал" представил третий комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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