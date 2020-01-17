Английский хирург высказался о шансах Кейна сыграть на Евро-2020

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Английский хирург высказался о шансах Кейна сыграть на Евро-2020

Хирург Крис Уилсон оценил шансы капитана сборной Англии Харри Кейна принять участие в финальной части Евро-2020.

"Думаю, что Кейн пропустит полгода или даже больше. Если бы я оперировал его, то сказал бы, чтобы он готовился к возвращению не раньше предсезонного периода. Много слышал, что Харри вернётся в апреле или в мае, но я буду очень удивлён, если это произойдёт", - цитирует Уилсона The Independent.

Напомним, что у форварда "Тоттенхэма" диагностировали разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.

Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и пока неопределённым победителем стыковых матчей Лиги Наций.

Не пропустите: Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020. | http://soccernews.ru
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