Английский художник написал картину в честь Дзюбы



Британский художник Пегас изобразил картину, на которой изображен нападающий "Зенита" Артем Дзюба, сообщает официальный сайт клуба.

"Я болею за "Зенит", и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем - фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть", - сказал Пегас.

В данный момент картина выставлена в клубном музее "Зенита".

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