Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"
Лидер английского Чемпионшипа "Лидс Юнайтед" проявляет интерес к кабовердийскому нападающему московского "Спартака" Зе Луишу, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, английский клуб предложил за форварда 12 миллионов евро, но эта сумма не устроила руководство москвичей.
27-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего за московский клуб он провел 97 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 22 голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Арсенал Лондон
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|23
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|23
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|8
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|23
|32
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|Лестер Сити
|23
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|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
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|Эвертон
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|Борнмут
|23
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|Кристал Пэлас
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|Саутгемптон
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|16
|Бернли
|23
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|Ньюкасл Юнайтед
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|21
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|22
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|11