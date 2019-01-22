Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

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Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Лидер английского Чемпионшипа "Лидс Юнайтед" проявляет интерес к кабовердийскому нападающему московского "Спартака" Зе Луишу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб предложил за форварда 12 миллионов евро, но эта сумма не устроила руководство москвичей.

27-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего за московский клуб он провел 97 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 22 голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Спартак" ведет переговоры с турецким топ-клубом о продаже Луиса Адриано. | http://soccernews.ru

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