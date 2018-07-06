Английский клуб интересуется Дзюбой

Клуб АПЛ "Кардифф Сити" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда в летнее трансферное окно. Дзюба привлек внимание своей игрой на ЧМ-2018, в котором он забил 3 мяча в 4 матчах.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона 29-летний Дзюба выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", провел 10 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.

Не пропустите: Болельщик сборной России набил на ноге татуировку с празднованием гола Дзюбы. | http://soccernews.ru