Английский клуб интересуется Дзюбой

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Английский клуб интересуется Дзюбой

Клуб АПЛ "Кардифф Сити" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда в летнее трансферное окно. Дзюба привлек внимание своей игрой на ЧМ-2018, в котором он забил 3 мяча в 4 матчах.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона 29-летний Дзюба выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", провел 10 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.

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Комментарии
Босс

За этот мешок говно какой английские клуб интересуется, или это все очередное лож русские журналистики))) неужели за пару случайного движение его хотять купить, бред какой-то, каму нужен такой жопашники, на самом деле не одни игроков росиский не интересует европецам, тем боле в апл

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