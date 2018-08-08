Английский клуб намерен купить форварда "Барселоны" до закрытия трансферного окна

"Уотфорд" хочет купить нападающего "Барселоны" Пако Алькасера, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, английский клуб собирается оформить сделку по приобретению футболиста до закрытия трансферного окна в АПЛ, которое состоится 9 августа.

Ранее сообщалось, что "Барселона" оценивает 24-летнего Алькасера в 30 миллионов евро.

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